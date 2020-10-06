Elina Svitolina, Fransa Açık'a çeyrek finalde veda etti

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek kadınların 3 numaralı seribaşı Elina Svitolina, çeyrek finalde elendi.



Başkent Paris'te düzenlenen grand slam turnuvasının tek kadınlar çeyrek finalinde Ukraynalı Svitolina ile Arjantinli Nadia Podoroska karşılaştı.



Dünya sıralamasının 131. basamağındaki Podoroska, bir saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.



Podoroska, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek ile İtalyan Martina Trevisan arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.



