Elif Sude Akgül'den bronz madalya

Milli sporcu Elif Sude Akgül, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona, 4 sıklette yapılan müsabakalarla devam edildi.



Başkent Tiran'da yapılan organizasyonun üçüncü gününde 49 kiloda tatamiye çıkan Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı.



Türkiye 3 gün sonunda madalya sayısını 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9'a yükseltti.



Şampiyonada cuma 4 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edilecek.





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