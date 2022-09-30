Elif Sude Akgül'den bronz madalya

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı.

Haber; AA
Abone Ol
Elif Sude Akgül'den bronz madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2022 20:24
Milli sporcu Elif Sude Akgül, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona, 4 sıklette yapılan müsabakalarla devam edildi.

Başkent Tiran'da yapılan organizasyonun üçüncü gününde 49 kiloda tatamiye çıkan Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı.

Türkiye 3 gün sonunda madalya sayısını 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9'a yükseltti.

Şampiyonada cuma 4 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ