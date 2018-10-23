Elif Jale Yeşilırmak madalya ile dönüyor!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, gümüş madalya aldı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, 59 kilo finalinde Japon Risako Kawai ile karşılaştı.
Rakibine 8-0 mağlup olan Elif Jale, gümüş madalya elde etti.
Elif Jale Yeşilırmak, ilk turda Kanadalı Linda Morais'i 5-3, çeyrek finalde Meksikalı Alejandra Romero Bonilla'yı 3-0, yarı finalde ise Moğolistan'dan Shoovdor Baatarjav'ı 11-1 teknik üstünlükle mağlup etmişti.
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, 59 kilo finalinde Japon Risako Kawai ile karşılaştı.
Rakibine 8-0 mağlup olan Elif Jale, gümüş madalya elde etti.
Elif Jale Yeşilırmak, ilk turda Kanadalı Linda Morais'i 5-3, çeyrek finalde Meksikalı Alejandra Romero Bonilla'yı 3-0, yarı finalde ise Moğolistan'dan Shoovdor Baatarjav'ı 11-1 teknik üstünlükle mağlup etmişti.
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