Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Elif İldem, kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisi elemelerini 9. sırada bitirdi.



Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde mücadele etti.



Serisini 3.37.03'lük zamanıyla 4. tamamlayan Elif, 11 sporcunun yarıştığı elemelerde 9. oldu. Final için ilk 8'e giremeyen milli yüzücü, yedeklerde birinci sırada yer aldı. Finale kalan 8 sporcunun da yüzmesi durumunda Elif İldem, bu stilde elenecek.



Kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde final yarışı perşembe akşamı TSİ 19.10'da yapılacak.





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