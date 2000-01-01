Elif İldem 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı

Milli yüzücü Elif İldem, 100 metre serbest stil S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırmayı başardı.

Elif İldem 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde elemeleri geçemeyen milli yüzücü Elif İldem, 100 metre serbest stil S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırarak önemli bir başarı elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda 100 metre serbest stil S3 kategorisinde serisinde 8'inci, genel klasmanda 15'inci sırayı alarak elenen Elif, buna karşın kendi engel kategorisi olan S1'de tarihe geçti.

Yarışı 3.17.54'lük zamanıyla bitiren Elif İldem, S1'de 2000 Sydney'de 3.27.47'yle rekoru elinde bulunduran Büyük Britanyalı Danielle Wats'ı geride bıraktı. 21 yıl sonra 100 metre serbest stilde yarışan S1 kategorisindeki bir sporcunun en iyi derecesini elde eden Elif, yeni paralimpik rekorunun da sahibi oldu.

Son Dakika Haberleri
Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale kaldı
Erkekler Golbol Milli Takımı çeyrek finalde
Elif İldem 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi
Tokyo'da milli sporcu Mihriban Korkmaz 9. oldu
Tokyo'da Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya
Golbolde bileğimiz bükülmüyor!
Görme engellilerde ilk paralimpik madalyası sevinci
Tokyo 2020'de Besra Duman'dan bronz madalya
Tokyo 2020'de Merve Cansu Demir çeyrek finalde
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play