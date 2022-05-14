Elif Güneri ve Şennur Demir, çeyrek finalde

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Elif Güneri ve Şennur Demir çeyrek finale çıktı.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Mkateko Muriel Sithole'yi üç raunt sonucunda 4-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.



Şampiyonada +81 kiloda mücadele eden Şennur Demir de Kazakistan'dan Lazzat Kungeibayeva'yı üç raunt sonucunda 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Organizasyonda 16 Mayıs Pazartesi günü oynanacak çeyrek final müsabakalarında Elif Güneri Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andiego, Şennur Demir de Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro ile karşılaşacak.



6. günde 2 Türk boksör sahne alacak



Şampiyonanın 6. gününde 2 Türk sporcu ringe çıkacak.



Organizasyonda cumartesi 48 kiloda Ayşe Çağırır çeyrek finale çıkmak için Fransız Rim Bennama, 75 kiloda Büşra Işıldar da Brezilyalı Viviane Pereira ile karşılaşacak.





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