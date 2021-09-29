Elif Güneri: 'Bir tek dünya ve olimpiyat madalyası kaldı'

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, kariyerini aralık ayında düzenlenmesi planlanan Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak taçlandırmak istiyor.



Elif Güneri, AA muhabirine, son olarak 18-25 Eylül tarihlerinde Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda birinci olduğunu söyledi.



Kariyerinde 12. Türkiye şampiyonluğunu elde ettiğini aktaran Güneri, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Amacım herkese iyi bir örnek olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Önümde Dünya Şampiyonası var. Daha önceki dünya şampiyonasında gümüş madalya almıştım. Şimdiki hedefimiz; dünya şampiyonasında ülkeme altın madalyayı getirmek. Bunun için var gücümle çalışıyorum." diye konuştu.



Güneri, Karabük'te çalışma ortamlarının çok güzel olduğunu ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.



Salgın nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır resmi müsabakalardan uzak kaldıklarını aktaran Güneri, "2 yıl sonra gelen bir şampiyonluk. İlk maça çıktığım gibi çok heyecanlandım. Olmak istediğim yerde olduğumu düşünüyorum. Ringde özgürce hareket edebildiğimi düşünüyorum. Orada çok mutluyum. Bu madalyanın yeri çok farklı olacak. Daha önce 11 şampiyonluğum var ama bu pandemide gelen bir altın madalya." ifadelerini kullandı.



Güneri, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı planladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Olimpiyat her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim. Ülkemize Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar getirdim. 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmak için vize maçında yarışmıştım fakat olimpiyata katılma şansım olmamıştı. Şimdi önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Artık tecrübe kazandım. Neden Karabük'e olimpiyat madalyası benden gelmesin diye düşünüyorum. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. En büyük hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Her şeyimizle olimpiyatlara hazırlanacağız. Olimpiyatlar sporun zirvesi."



"Dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalyası kazanmamız kaldı"



Antrenör Baykan Arslan da 19 yıldır Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yaptığını söyledi.



Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 4 madalya kazandıklarını belirten Arslan, "Şampiyonada Elif Güneri altın, Merve Özcan, Merve Özge Akyüz ve Eda Yenilmez bronz madalya kazandı. Sportif başarı sadece antrenmanla ve antrenörle sporcu arasında olmuyor. Ailelerimizin de desteğine ihtiyacımız var. Ailelerimize teşekkür ediyorum. Karabük'te boksa çok ciddi katılım sağlanıyor. Altyapıda çalışan 60 sporcumuz var." değerlendirmesinde bulundu.



Arslan, Güneri'nin elde ettiği başarının önemli olduğuna işaret ederek, "Türkiye şampiyonu olmak, Avrupa ve dünya şampiyonasına gitmek için önemli bir faktör. Elif birinci basamağı geçmiş oldu. Ayrıca bu yıl içerisinde hem Avrupa hem de dünya şampiyonası yapılacak. Buradaki hedeflerimiz de altın madalyadır. Elif Güneri, 2 Avrupa şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü 1 de dünya ikinciliği kazandı. Sadece dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalyası kazanmamız kaldı. Bugünden itibaren 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmaya başladık." diye konuştu.



Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda bronz madalya kazanan Merve Özcan ise 11 yıldır boks yaptığını, hem antrenör hem de sporcu olduğunu anlattı.



İleride Elif Güneri gibi başarılı sporcular yetiştirmek için uğraştığını belirten Özcan, boksu tüm çocuklara sevdirmek hedefinde olduğunu kaydetti.



Özcan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek istediğini sözlerine ekledi.



