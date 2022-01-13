ELİF GÖREN NERELİ, KAÇ YAŞINDA, ÖZGEÇMİŞ, Elif Gören doğum tarihi
Elif Gören Survivor All Star 2022 yarışmacısı geçmiş dönemde büyük başarı yakalamış ve yarışmanın fenomenlerinden birisi olmuştu. Elif Gören kimdir, Elif Gören kaç yaşınde nereli Elif Gören boyu kaçtır soruları Survivor 2022 izleyenlerin merak ettiği konuların başında geliyor.
2022 Survivor All Star yarışmacısı Elif Gören kimdir açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Elif Gören'in nereli olduğu, Elif Gören mesleği ve doğum yeri, Elif Gören özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.
Elif Gören, 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu, Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Elif Gören'in fiziksel özellikleri internet üzerinden araştırılıyor. 170 cm uzunluğunda olan başarılı sporcu 55 kilo ağırlığındadır.
Elif Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler grubunda katılımcı olarak yer aldı.
SURVIVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI
Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle:
ÜNLÜLER TAKIMI
Adem Kılıçcı Aycan Yanaç Barış Murat Yağcı Batuhan Karacakaya Birsen Bekgöz Çağan Atakan Arslan Elif Gören Furkan Kızılay Mert Öcal Merve Aydın Nagihan Karadere Sema Aydemir Sercan Yıldırım
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Anıl Berk Baki Ardahan Uzkanbaş Berkan Karabulut Berna Keklikler Evrim Keklik Gizem Kerimoğlu Gökhan Keser Hikmet Tuğsuz Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken Seda Ocak Sude Burcu Yasin Obuz
SURVIVOR 2022 ALL STAR NEDİR?
Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.
Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.
SURVIVOR İLK BÖLÜM NE ZAMAN
2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in rekortmen yarışma programı Survivor 2022 All Star olarak bilinen yarışmada parkurlar, atlamalı ve atmalı bölümler olmak üzere heyecan dorukta olacak.