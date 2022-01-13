Elif Gören kimdir? Elif Gören mesleği ne boyu kaç (KAÇ YAŞINDA)

Elif Gören Survivor All Star 2022 yarışmacısı geçmiş dönemde büyük başarı yakalamış ve yarışmanın fenomenlerinden birisi olmuştu. Elif Gören kimdir, Elif Gören kaç yaşınde nereli Elif Gören boyu kaçtır soruları Survivor 2022 izleyenlerin merak ettiği konuların başında geliyor.

13 Ocak 2022 21:49
Elif Gören kimdir? Elif Gören mesleği ne boyu kaç (KAÇ YAŞINDA)
2022 Survivor All Star yarışmacısı Elif Gören kimdir açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Elif Gören'in nereli olduğu, Elif Gören mesleği ve doğum yeri, Elif Gören özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.
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ELİF GÖREN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Elif Gören, 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu, Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Elif Gören'in fiziksel özellikleri internet üzerinden araştırılıyor. 170 cm uzunluğunda olan başarılı sporcu 55 kilo ağırlığındadır.

Elif Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler grubunda katılımcı olarak yer aldı.

SURVIVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI

Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle: 

ÜNLÜLER TAKIMI

Adem Kılıçcı
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Birsen Bekgöz
Çağan Atakan Arslan
Elif Gören
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Sercan Yıldırım

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Anıl Berk Baki
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Berna Keklikler
Evrim Keklik
Gizem Kerimoğlu
Gökhan Keser
Hikmet Tuğsuz
Nisa Bölükbaşı
Ogeday Girişken
Seda Ocak
Sude Burcu
Yasin Obuz

SURVIVOR 2022 ALL STAR NEDİR?

Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.

Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.


SURVIVOR İLK BÖLÜM NE ZAMAN

2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in rekortmen yarışma programı Survivor 2022 All Star olarak bilinen yarışmada parkurlar, atlamalı ve atmalı bölümler olmak üzere heyecan dorukta olacak.


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