RB Leipzig, Napoli'den Elif Elmas'ın transferini açıkladı.Alman ekibinden yapılan açıklamada, Elif Elmas ile 4.5 yıllık sözleşme (2028 yılına kadar) imzalanacağı ve Makedon oyuncunun Ocak ayında takıma katılacağı belirtildi.RB Leipzig'in Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.Elif Elmas, transferinin ardından,şeklinde konuştu.Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca,sözlerini kullandı.Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun transferinden pay alacak.Sarı lacivertli takım, Elif Elmas'ın Napoli'ye transferinin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti: