Elif Elmas, İtalyanlar adına tarih yazdı!

Elif Elmas, Napoli'yi Spartak Moskova karşısında 13. saniyede attığı golle öne geçirdi ve UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir İtalyan takımı adına en erken golü atan oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Elif Elmas, İtalyanlar adına tarih yazdı!
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30 Eylül 2021 20:22
Napoli'nin Makedon yıldızı Elif Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan takımları adına en erken golü attı.

Spartak Moskova'ya karşı maça başlayan Napoli, santrayla birlikte hücum kalktı. Lorenzo Insigne'nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta kaleci Maksimenko yumruklamak isterken top kısa düştü. Topu önünde bulan Elif Elmas, gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı.

13. saniyede takımının golünü atan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Elif, UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir İtalyan takımı adına en erken golü atan oyuncu oldu.

En hızlı golü ise 12. saniyede Slovan Liberecli Jan Sykora Qarabağ FK'ya atmıştı.


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