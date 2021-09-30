Elif Elmas, İtalyanlar adına tarih yazdı!

Napoli'nin Makedon yıldızı Elif Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan takımları adına en erken golü attı.



Spartak Moskova'ya karşı maça başlayan Napoli, santrayla birlikte hücum kalktı. Lorenzo Insigne'nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta kaleci Maksimenko yumruklamak isterken top kısa düştü. Topu önünde bulan Elif Elmas, gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı.



13. saniyede takımının golünü atan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Elif, UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir İtalyan takımı adına en erken golü atan oyuncu oldu.



En hızlı golü ise 12. saniyede Slovan Liberecli Jan Sykora Qarabağ FK'ya atmıştı.



