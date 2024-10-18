Elif Elmas için ayrılık gelişmesi!

Leipzig forması giyen Elif Elmas, devre arasında takımdan ayrılabilir.



Sky'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcu, Alman ekibindeki durumundan memnun değil. Elif Elmas, bu nedenle sezonun ilk devresinde oynama süresinin artmaması halinde devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyor.



Leipzig, Elif Elmas'ı yaz transfer döneminde Napoli'den 24 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.



25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Leipzig'de yalnızca bir maçta 7 dakika süre bulabildi.



