Elif Elmas için ayrılık gelişmesi!

Leipzig'de şu ana kadar istediği süreyi bulmakta zorlanan Elif Elmas, devre arasında Alman ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Elif Elmas için ayrılık gelişmesi!
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18 Ekim 2024 20:47
Leipzig forması giyen Elif Elmas, devre arasında takımdan ayrılabilir.

Sky'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcu, Alman ekibindeki durumundan memnun değil. Elif Elmas, bu nedenle sezonun ilk devresinde oynama süresinin artmaması halinde devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Leipzig, Elif Elmas'ı yaz transfer döneminde Napoli'den 24 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Leipzig'de yalnızca bir maçta 7 dakika süre bulabildi.

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