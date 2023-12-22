Elif Elmas Almanya'ya transfer oluyor: Resmi açıklama!

RB Leipzig, Elif Elmas transferi için Napoli ile 25 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Elif Elmas Almanya'ya transfer oluyor: Resmi açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2023 10:00
Son güncelleme 22 Aralık 2023 10:48
Napoli forması giyen Elif Elmas, Almanya'ya RB Leipzig'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Leipzig, Makedon futbolcunun transferi için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Elif Elmas'ın, Aralık ayının son günlerinde Leipzig için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Eljif Elmas'ın transferinden Fenerbahçe de pay alacak. Sarı lacivertli takım, transferin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:

"Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."

Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, İtalyan ekibinde 189 maçta sahaya çıktı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery