Napoli forması giyen Elif Elmas, Almanya'ya RB Leipzig'e transfer oldu.Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladıklarını açıkladı.Leipzig, Makedon futbolcunun transferi için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Leipzig'e transferi için Almanya'ya giden Elif Elmas, imza anından kameralara poz verdi. İşte o fotoğraf;Eljif Elmas'ın transferinden Fenerbahçe de pay alacak. Sarı lacivertli takım, transferin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, İtalyan ekibinde 189 maçta sahaya çıktı.