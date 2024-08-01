Elif Berra Gökkır, Olimpiyat'a çeyrek finalde veda etti

Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli okçu Elif Berra Gökkır, Güney Koreli rakibine yenilerek yarı finale kalamadı.

Elif Berra Gökkır, Olimpiyat'a çeyrek finalde veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Berra Elif Gökkır, yarı finale kalamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'teki klasik yay müsabakalarında çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile karşılaşan Gökkır, ilk seti 28-26 kaybederken ikinci seti 29-28 kazanarak eşitliği yakaladı. Üçüncü sette Koreli sporcu 28-25'lik skorla 4-2 öne geçerken, dördüncü set de Hunyoung Jeon'un 28-26'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Rakibine 6-2 kaybeden 17 yaşındaki Gökkır, kadınlar klasik yay çeyrek finalinde boy gösteren en genç isim oldu. Elif Berra Gökkır'ın çeyrek final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti.

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