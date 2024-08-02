Elif Berra Gökkır çeyrek finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireysel müsabakasında Elif Berra Gökkır, Japon Noda Satsuki'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
17 yaşındaki milli okçumuz Elif Berra Gökkır, 4-0 geriye düştüğü kadınlar bireysel son 16 turu müsabakasında dünya 3 numarası Japon rakibi Satsuki Noda'yı 6-4 mağlup etti.
Çeyrek final mücadelesi TSİ 14.00'da başlayacak.
ELİF BERRA GÖKKIR KİMDİR?
Milli okçu Elif Berra Gökkır, 2007 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2024 Avrupa Kıtası Kılavuz Turnuvası'nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda temsil etme hakkı kazanan Elif Berra Gökkır, aynı yıl Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinin ilk etabında takım arkadaşlarıyla birlikte bronz madalya elde etmiştir.