Elif Aydın kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Sercan Yıldırım'ın sevgilisi kim?

Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın sevgilisi Elif Aydın, Sercan'ın Nisa'ya olan ilgisi sebebiyle ayrılık kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Elif Aydın'ın kim olduğu merak konusu oldu. Elif Aydın sevgilisi Sercan Yıldırım'la 2019 yılından beri yaklaşık bir buçuk yıl İstanbul Zekeriyaköy'de lüks bir site içinde birlikte yaşamaya başladı. Elif Aydın 15 Şubat 2020 tarihinde sevgilisi Sercan Yıldırım'ı havalimanında Dominik'e yolcu ettikten sonra sevgilisini ekranlardan takip etmeye başladı.Elif Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu, kilosu ve burcu? Elif Aydın Sercan Yıldırım sevgilisi kimdir? Elif Aydın Sercan Yıldırım instagram hesabı? Mesleği, ne iş yapar, ne mezunu? Kısaca Elif Aydın hayatı ve biyografisi: Elif Aydın1 Ocak 1997İstanbul1.76 cm53 kgOğlakÜniversiteBekarBilinmiyorElif Aydın 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Elif Aydın Sercan Yıldırım birlikteliği 2019 yılında İstanbul'da bir Nişantaşı'ndaki City's'de AVM'nin içinde çekilen fotoğraf kareleri ile magazin objektiflerine yansımıştır. Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım "Ada Çapkını" olarak adı çıkmaya başlayınca ve aşk dedikoduları ortalıkta yer alınca Elif Aydın sevgilisi Sercan Yıldırım'ı terk etti. Elif Aydın sadece terk etmekle kalmayıp çıkan aşk haberlerinin ardından, Sercan Yıldırım ile birlikte yaşadıkları evden Sercan Yıldırım'a ait özel eşyaların yer aldığı her şeyi toplayıp, bir kamyonla Bursa'ya ailesinin evine gönderdi.SURVIVOR SERCAN VE ELİF AYDIN BİRLİKTE Mİ?Survivor 2020 yarışmasında ilk kez aşk hayatına konu olan sezonda Nisan 2020'de Sercan Yıldırım'ın Nisa Bölükbaşı'na olan yaklaşlımı yarışmayı izleyenler tarafından hissedilerek ve günlerce konuşuldu. Fakat daha sonra Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı ile bir araya gelerek bu konuyu konuştular. Nisa Bölükbaşı'nın Sercan Yıldırım'a "Seni Ersin abi gibi görüyorum" demesiyle başlamayan aşk hikayesi sona ermişti.