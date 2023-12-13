Elias Jelert: 'Bu inanılmaz'

Kopenhag forması giyen Elias Jelert, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Jelert, şu sözleri kullandı;



"Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak gibi bir hayalim vardı. Galatasaray'a karşı kazandık ve bunu başardık. Gurur duyuyorum. Bu kesinlikle inanılmaz. Bu hayatımızdaki büyük başarılardan. Saklamaya gerek yok, bu gece uyuyamayacağız."





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