Elia'da kararı Sergen Yalçın verecek

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan liglerin devamı halinde kalan 8 maçı düşünürken diğer taraftan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.Özellikle bonservisi olmayan oyunculara yönelecek olan yönetim listenin en başına Başakşehirli Elia'yı aldı. Sezon sonunda serbest kalacak olan sol kanat oyuncusu için topun artık Sergen Yalçın'da olduğu öğrenildi. Yönetimin Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istediği ancak son karar verilmeden önce Yalçın'ın görüşünün isteneceği öğrenildi.Başakşehir forması giyen Eljero Elia, devre arasında Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak transferin gerçekleşmediğini söylemişti.Eli açıklamasında, "Ocak ayında, Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı beni aradı ve acil olarak transfer etmek istedi. Geçen yıl Başakşehir'de benim teknik direktörümdü. Beşiktaş yönetimi hemen menajerimle iletişime geçti. Böylesine bir transfer, oldukça değişik olabilirdi ancak olmadı" ifadelerini kullanmıştı