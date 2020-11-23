Elia, kameraya verdiği tepkiyle olay oldu

3 yıl boyunca Medipol Başakşehir forması giyen Elia, sezon başında Hollanda'ya döndü. Utrecht forması giyen kanat oyuncusu, son maçta kameranla yaşadığı olayla gündeme oturdu.Maç sırasında kale arkasında yer alan ve özellikle kendisini takip eden kameraya giden Elia, kameramana tepki gösterdi.İddiaya göre kameramana giden 33 yaşındaki oyuncu; "" diye sordu. Kameramanın cevabı ise; "" oldu.Elia'nın bu takıntılı tavrı Hollanda da gündem olurken, emekli futbolcu Kenneth Perez yorumunda; "." dedi.Utrecht forması giyen Elia, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 1 asistlik katkı sağladı.