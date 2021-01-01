"Elfrid Payton'a ilgi gösteren playoff takımları var!" iddiası

Takımların, Derrick Rose takasının ardından New York Knicks point guardı Elfrid Payton'a ilgi gösterdiği iddia edildi.



Knicks, Rose'u Detroit Pistons'tan aldıktan sonra takas piyasasında daha fazla anlaşma yapmaya devam edebilir.



SNY'den Ian Begley'in bildirdiği üzere, "Playoff çekişmesindeki takımlardan en az bir tanesi, New York'un point guardı Elfrid Payton'a ilgi gösterdi." ifadesini kullandı.



Dennis Smith Jr. ve bir ikinci tur Draft hakkı karşılığında Knicks'e takas edilen Rose, Austin Rivers ve Immanuel Quickley'nin bulunduğu guard rotasyonuna katılacak.



Payton, bu sezon maç başına 12.1 sayı, 3.9 ribaund ve 3.6 asist istatistiklerini tutturmuş olsa da, üçlük çizgisi gerisinden %25.0 vasatın oldukça altında bir isabetle oynuyor.



Knicks, 11-14'lük derecesiyle Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alarak, playoff yarışı içinde yer alıyor. Payton'ın, ligdeki herhangi bir takım için point guard pozisyonunda sorun yaşamadan oynayabileceğine inanılıyor.



