Element bulmaca, bulmaca için aranan kelimeler 2020

Bulmacada element arama en çok tercih edilen şekillerden birisidir. Bulmaca çözmek isteyenler için yapılan bulmacada element arama çok sık başvurulan yöntemlerdendir. İnsanlar bulmaca çözerken anlamını bilmedikleri kelimelere sıklıkla bakarlar. Bunun sebebi ise kendilerini hem geliştirmek hem de bulmacada kelimeyi doğru yerine yazmak için bunu yaparlar.Bulmaca konularında anlamını bilmedikleri kelimelerde elementler bulmacada sıklıkla karşımıza çıkar. Bunun için periyodik cetvele bakmak yeterlidir. Elementler bulmaca konusunda sizlere var olan bilgileri paylaşıyoruz.1 H Hidrojen2 He Helyum3 Li Lityum4 Be Berilyum5 B Bor6 C Karbon7 N Azot8 O Oksijen9 F Flor10 Ne Neon11 Na Sodyum12 Mg Magnezyum13 Al Aluminyum14 Si Silisyum15 P Fosfor16 S Kükürt17 Cl Klor18 Ar Argon19 K Potasyum20 Ca Kalsiyum21 Sc Skandiyum22 Ti Titanyum23 V Vanadyum24 Cr Krom25 Mn Mangan26 Fe Demir27 Co Kobalt28 Ni Nikel29 Cu Bakır30 Zn Çinko31 Ga Galyum32 Ge Germanyum33 As Arsenik34 Se Selenyum35 Br Brom36 Kr Kripton37 Rb Rubidyum38 Sr Strontiyum39 Y İtriyum40 Zr Zirkon41 Nb Niobyum42 Mo Molibden43 Tc Tekhnetyum44 Ru Rutenyum45 Rh Rodyum46 Pd Paladyum47 Ag Gümüş48 Cd Kadmiyum49 In İndiyum50 Sn Kalay51 Sb Antimon52 Te Tellür53 I Iyot54 Xe Ksenon55 Cs Sezyum56 Ba Baryum57 La Lantan58 Ce Seryum59 Pr Praseodim60 Nd Neodim61 Pm Prometyum62 Sm Samaryum63 Eu Evropyum64 Gd Gadolinyum65 Tb Terbiyum66 Dy Disprosiyum67 Ho Holmiyum68 Er Erbiyum69 Tm Tulyum70 Yb İtterbiyum71 Lu Lutetyum72 Hf Hafniyum73 Ta Tantal74 W Tungsten75 Re Renyum76 Os Osmiyum77 Ir İridyum78 Pt Platin79 Au Altın80 Hg Cıva81 Tl Talyum82 Pb Kurşun83 Bi Bizmut84 Po Polonyum85 At Astatin86 Rn Radon87 Fr Fransiyum88 Ra Radyum89 Ac Aktinyum90 Th Toryum91 Pa Protaktinyum92 U Uranyum93 Np Neptünyum94 Pu Plutonyum95 Am Amerikyum96 Cm Kuriyum97 Bk Berkelyum98 Cf Kaliforniyum99 Es Einsteinium100 Fm Fermiyum101 Md Mendelevyum102 No Nobelyum103 Lr Lavrensiyum104 Rf Rutherfordiyum105 Db Dubniyum106 Sg Seaborgiyum107 Bh Bohriyum108 Hs Hassiyum109 Mt Meitneriyum110 Ds Darmstadtiyum111 Uuu Ununnilyum112 Uub Ununbiyum113 Uut Ununtriyum114 Uuq Ununkuadyum115 Uup Ununpentiyum116 Uuh Ununheksiyum117 Uus Ununseptiyum118 Uuo Ununoktiyum119 Uue Ununenniyum120 Ubn Unbiniliyum