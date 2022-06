Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya!

İspanya'da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Benidorm kentinde gerçekleştirilen organizasyonda genç takımlar müsabakalarında Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu.



Organizasyonda yıldız kızlarda Belinay Tuana Pehlivan ve genç erkeklerde Halil Can Yıldız Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, genç kızlarda Zehra Gemi, yıldız kızlarda ise Ceylin Ataş Avrupa ikinciliği, büyük çiftlerde Fetih Kaya-Kamil Kandemir, gençler karışık çiftlerde Halil Can Yıldız-Zehra Gemi ve genç kızlarda İrem Can, Avrupa üçüncülüğü elde etti.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, dart branşında hem elektronik hem de çelik uçlu dart disiplinlerinde son 10 yılda çok önemli başarılara imza attıklarını belirtti.



Daha önceki yıllarda takım halinde her zaman kürsüde yer aldıklarını hatırlatan Türkmen, şunları kaydetti:



"Ama bu sefer şampiyonluk geldi. Şampiyonluğu daha değerli kılan ise grup maçlarında mağlup olduğumuz Almanya'yı finalde iki kere üst üste mağlup etmemiz oldu. Takım halinde bu tarihi başarının yanında yıldızlarda, gençlerde ve büyüklerde ferdi yarışmalarda da 7 madalya kazandık. Bu önemli başarının en önemli nedeni özellikle okul sporlarına yaptığımız yatırımdır. Şu anda dart tüm ülke genelinde okul sporlarında oynanıyor. Bu anlamda bize güvenen Sayın Bakan ve tüm yetkililere şükranlarımı arz ederim."









