Electronic Arts, Knockout City'nin ücretsiz olacağını duyurdu

2021 yılının Mayıs ayında piyasaya sürülen aksiyon oyunu Knockout City, yeni sezonuyla birlikte oynaması ücretsiz oluyor. Electronic Arts, oyunun yayın haklarının geliştirici firma olan Velan Studios'a geçeceğini ve 1 Haziran 2022 tarihinde ücretsiz oynanabilir olacağını açıkladı. EA Originals markası altından çıkacak Knockout City oyuncular tarafından oldukça ilgi görmüş, MetaCritic'te 80 puan almayı başarmıştı.



Velan Studios'un Knockout City'i ücretsiz yapacak olmasındaki ana amaç oyuncu sayısını arttırmak. Çevrimiçi rekabet sistemine oldukça uygun bir oynanışa sahip olan Knockout City, çıkış yaptığı ayda toplamda 5 milyon oyuncu sayısını geçmişti. Oyuncular 5. sezonun tamamlanmasıyla birlikte resmi olarak ikinci yılına girecek olan Knockout City'e ücretsiz olduktan sonra da EA hesabıyla giriş yapacak. Fakat Electronic Arts'ın oyunla ilgili herhangi bir söz hakkı bulunmayacak.



Electronic Arts'ın Knockout City ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:



"Knockout City, Sezon 6 ile başlayarak ücretsiz olarak oynanabilecek! Fiyat etiketini tamamen kaldırarak oyunumuzu dünya çapında milyonlarca yeni oyuncuya sunmaktan gerçekten heyecan duyuyoruz. Knockout City'yi satın aldıkları ve en başından beri bizi destekledikleri için hayranlarımıza bir dakika ayırıp teşekkür etmek istiyoruz. Bağlılığınız ve sadakatiniz bizi her gün dünyamızı inşa etmeye devam etmek için motive ediyor ve siz olmadan bu kadar ileri gidemezdik. İlk önceliğimiz her zaman topluluğumuz olacak.



2. yıl ile birlikte meydana gelen diğer büyük değişiklik, biz (Velan Studios) Knockout City'yi kendimiz yayınlıyor olacağız! Stüdyomuzu kurduğumuz günden beri, siz harika oyuncu topluluğumuza devrim niteliğinde yeni oyun deneyimleri sunmak için çalıştık. EA Originals'ın inanılmaz desteği olmadan Knockout City'yi dünyaya tanıtamazdık, ancak şimdi ücretsiz oynamaya geçtiğimiz için, bir sonraki mantıklı adım, yayınlama sorumluluklarını üstlenmemiz ve topluluğumuzla daha yakın çalışmamızdır."

(Kaynak: playerbros.com)



