Electronic Arts 6 yıldır geliştirdiği oyunu çöpe attı

Electronic Arts, 6 yıl boyunca geliştirilen bir oyunu iptal etti.



Montreal merkezli EA Motive stüdyosu tarafından geliştirilen Gaia kod adlı proje, uzun bir geliştirme sürecinin sonunda iptal edildi. Bloomberg'e göre oyunun geliştirme süreci "çalkantılı" geçti ve Gaia en az bir kez yeniden yapılmaya başlandı. Oyunların geliştirme sürecinde bu tarz olaylar olabiliyor. Fakat oyunun ne kadar süre sonra tekrar geliştirilmeye başlandığı bilinmiyor.



Montreal merkezli EA Motive stüdyosu tarafından geliştirilen Gaia'nın bir oynanış görüntüsü de bulunuyor. EA Play Haziran etkinliğinde Gaia'nın kısa bir prototip oynanışı gösterilmişti. Gaia'nın iptal edilmesindeki en büyük neden EA'nın projelere ayırdığı kaynakları yeniden değerlendirmesi olarak görülüyor. Gaia'nın EA için gelecek vaat etmeyen bir proje olarak görüldüğü belirtiliyor.



Montreal merkezli EA Motive, 2015 yılında Ubisoft'tan ayrılan Jade Raymond'ın, Electronic Arts'a katılmasıyla kuruldu. EA Motive, 2017 yılında iptal edilmeden önce Visceral'ın Star Wars oyunu, "Proje Ragtag" üzerinde çalışıyordu.



2015 yılında EA Motive'in Assassin's Creed tarzında bir oyun üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı. Bunun Gaia olabileceği iddia ediliyor. Son olarak EA Motive, EA'nın en küçük Star Wars oyunu olarak kabul edilen Star Wars Squadron'u geliştirdi.



(shiftdelete)



