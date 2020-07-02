Elden Ring sistem gereksinimleri belli oldu!

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 ya da Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB ya da AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB

Elden Ring adlı oyunun minimum sistem gereksinimleri hafta başında Steam bünyesinde göründü. Şimdi oyunun Twitter sayfası, Elden Ring oyununun önerilen sistem gereksinimleri bilgisini ve kaç GB yer kaplayacağını açıklığa kavuşturdu. Bu noktada oyunun istediği donanım özellikleri oyuncular tarafından biraz fazla görüldü.Ted Litchfield, Steam'in önerilen özelliklerini yanlışlıkla minimum olarak listelediğini öne sürdü. Yine de, maalesef durum pek böyle durmuyor. Oyunu çalıştırmak için en az 12 GB RAM'e ve Nvidia GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580'e ihtiyacınız var.Elden Ring sistem gereksinimleriElden Ring, sistem gereksinimleri bilgisini önerilen ve minimum olarak iki kategoriye ayırıyor. Siz de aşağıdaki listeye bakarak yapımı bilgisayarınızın çalıştırıp çalıştırmayacağını öğrenebilirsiniz. İşte oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri…Yukarıda görünen sistem gereksinimleri bilgisine göre oyun, 60 GB boş alan istiyor. Bu noktada sizin bilgisayarınızda 70-80 GB arası bir yer bırakmanız sonradan oyuna dahil olacak ek içeriklerin depolanması açısından da daha iyi olacaktır.Sizler Elden Ring hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!