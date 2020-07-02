Elden Ring'in 'beklemeye değmiş' dedirten oynanış fragmanı yayınlandı

FromSoftware'ın George R.R. Martin iş birliğiyle hazırladığı, E3 2019'da yayınlanan bir fragmanla duyurulan ve o zamandan beri hakkında pek de bir şey duymadığımız Elden Ring oyunundan oynanış fragmanı nihayet yayınlandı. Uzun zamandır beklenen oynanış fragmanı, yalnızca 3 dakika uzunluğunda olmasına rağmen oyuncuları heyecanlandırmaya yetti.



Yayınlanan oynanış videosuyla birlikte oyunda bizleri nelerin beklediğini az çok anlıyoruz. Bu noktada oyun; muhtemelen Dark Souls, Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice yapımlarına aşina olanlara pek de yabancı gelmeyecek bir oynanışa sahip olacak. Dilerseniz detaylara geçmeden önce yayınlanan videoya bir göz atalım, sonrasında da açıklanan bilgilerden bahsedelim.



Elden Ring I Resmi oynanış videosu





Oyuncular, Elden Ring'i uzunca bir süredir bekliyorlar ancak bu bekleyiş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor zira oyun bu sene içerisinde çıkış yapmayacak. Geliştirici firmanın söylediğine göre yapım, herhangi bir erteleme olmazsa 21 Ocak 2022 tarihinde bizlerle birlikte olacak. Platformlara gelinceyse Elden Ring, PC'nin yanı sıra mevcut ve yeni nesil konsolların tamamında çıkış yapacak.



Videoya baktığımızda Elden Ring, özellikle Dark Souls oyuncularına tanıdık gelen birçok öğeye sahip: Kılıçlar ve büyü, dev efsanevi canavarlar, karanlık bir atmosfer ve daha fazlası… Ancak hayranların alışık olmadığı bir özellik daha var: Atlar. Videoda uçan bir atın sırtında dünyayı dolaşacağız gibi görünüyor.



Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Elden Ring, ilk olarak E3 2019'da Dark Souls'un yapımcıları FromSoftware'in bir sonraki projesi olarak duyurulmuş ve oyunun dünyasının Game of Thrones'un yaratıcısı George R.R. Martin ile birlikte geliştirileceği açıklanmıştı. O günden beri hakkında pek çok şey yazılıp çizilen oyun hakkında elimizde nihayet somut bir şeyler bulunuyor.



Kaynak: WebTekno



