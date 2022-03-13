Elden Ring için yeni rekor geldi! En hızlı bitiren oyuncu

FromSoftware'in daha şimdiden 2022 yılına damgasını vuran açık dünya FRPG oyunu Elden Ring, yeni bir rekor ile gündemde. Buna göre Twitch ve YouTube içerik üreticisi Distortion2, Elden Ring en hızlı bitiren oyuncu rekorunu kırdı. Son zamanlarda çıkan en zorlu oyunlar arasında yer alan Elden Ring, daha şimdiden bitirmesi zor oyunlar arasında. Bu anlamda Distortion2'nin kırdığı bu rekor önemli.



Elden Ring, en hızlı bitiren oyuncu rekoru kaç dakika?



Distortion2'nin yine daha önce kendine ait olan Elden Ring en hızlı bitiren oyuncu rekoru 37 dakikanın altına indi. Buna göre içerik üreticisi 36 dakika 20 saniye ile yeni bir rekor kırdı.



Aslında bu rekorun en önemli yanlarından biri aynı içerik üreticisinin üçüncü kez bu rekoru kırması. Distortion2 bir gün önce aynı rekoru 40 dakikaya indirmiş, iki gün önce ise 50 dakika ile rekor kırmıştı. Oyuncunun rekor için sadece belirli kredileri toplaması yeterli oldu. Bu sayede oyun sonuna kısa sürede gelen oyuncu, Elden Ring en hızlı bitiren oyuncu rekoru için önemli bir avantaj sağlıyor.



Elden Ring ve Soul oyunlarını uzun süredir oynayanlar için ise bu çaba oldukça gereksiz görülüyor. Elden Ring, FRPG yapısı, Soul temeli ve açık dünyasıyla oldukça çeşitli görev ve canavarlarıyla oldukça uzun bir oyun. Bu anlamda Elden Ring'i hakkını vererek bitirmek oldukça zor. Şu anda haftalardır henüz oyun sonunu göremeyen birçok Elden Ring oyuncusu olduğunu da hatırlatmak da fayda var.



Şubat ayı sonunda karşımıza çıkan Elden Ring, türü seven sevmeyen herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Soul oyunların ilk örneklerini Dark Souls serisiyle vermeye başlayan FromSoftware ilk defa bu kadar göz önünde bulunmanın heyecanını yaşıyor. Oldukça karanlık bir atmosfere sahip olan oyun buna karşın şimdiden birçok oyuncunun da gönlünü kazanmayı başardı.



Minimum sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB boş alan



Önerilen sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Windows 10 ya da Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB ya da AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB



(Kaynak: shiftdelete.com)



