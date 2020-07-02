Elden Ring Farklı Sonlara Sahip Olacak

Oyun yönetmeni olan Hidetaka Miyazaki, PlayStation röportajında yaptığı açıklamada Elden Ring'in farklı sonlarının olacağını açıkladı. E3 2019'da müjdelenen Elden Ring'in çıkışına sayılı günler kaldı. E3 2021 etkinliğinde detaylı olarak duyurulan aksiyon – rol yapma oyununun geliştirici koltuğunda ise sevilen oyun stüdyosu olan FromSoftware bulunuyor.



Elden Ring oyununda, oyuncuları pek çok beceri deneme ve kendileri uygun olan karakteri yaratma imkanı da sunuyor. Oyun Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro gibi yapımlara benzer olarak oyun savuşturma (parry) ve sıyrılma (dodge) mekanikleri üzerine odaklanacak.



Elden Ring Tanıtım Bülteni



YENİ FANTASTİK AKSİYON ROL YAPMA OYUNU



Tarnished, yüksel ve zarafetin seni yönlendirmesine izin ver. Elden Ring'in gücünü kullan ve Lands Between'de bir Elden Lord ol.



• Heyecanla Dolu Devasa Bir Dünya

Çeşitli olayları içinde barındıran açık arazilerin, karmaşık ve üç boyutlu tasarımlara sahip büyük zindanlarla buluştuğu devasa bir dünya. Yolculukların sırasında, bilinmeyeni keşfetmenin ve tehditlerin üstesinden gelmenin verdiği o tatmin edici başarım hissi seni bekliyor.



• Karakterini Oluştur

Karakterinin görünüşünü özelleştirebilmenin yanı sıra kuşanabildiğin silahlardan, zırhlardan ve büyülerden de dilediğin kombinasyonu oluşturabilirsin. Karakterini oyun tarzına göre şekillendirebilir, istersen güçlü bir savaşçı olmak için fiziksel gücünü arttırabilir, istersen de bir büyü ustası olabilirsin.



• Bir Efsaneden Esinlenilmiş Destansı Bir Drama

Parçalar halinde işlenen çok katmanlı bir hikâye. Karakterlerin çeşitli düşüncelerinin Lands Between'de kesiştiği destansı bir drama.



• Seni Dolaylı Olarak Başkalarına Bağlayan Eşsiz Bir Çevrimiçi Deneyim

Diğer oyuncularla doğrudan etkileşime geçebileceğin ve birlikte seyahat edebileceğiniz çok oyunculu modun yanı sıra oyun, başkalarının varlığını hissetmeni sağlayacak benzersiz bir eşzamansız çevrimiçi unsuru da destekliyor.



(Kaynak: esporlab.com)



