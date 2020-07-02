Elden Ring'den güçlü başlangıç: Kısa sürede zirveye çıktı!

Oyun dünyasının merakla beklenen yapımlarından Elden Ring, geçtiğimiz saatlerde tüm dünyada çıkışını gerçekleştirdi. FromSoftware tarafından geliştirilen ve Bandai Namco tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu, çıkış yaptığı ilk andan itibaren oyunseverlerden büyük ilgi gördü. Hatta yapım, kısa bir süre içinde Steam eş zamanlı oyuncu sayısında önemli bir eşiği aşmayı başardı.



Elden Ring, eş zamanlı oyuncu sayısında zirveye çıktı



Geçtiğimiz günlerde inceleme puanları gelen ve oyuncuları bir hayli heyecanlandıran Elden Ring, PS5 için 97 ve PC için 95 puan almayı başarmıştı. Bugün itibari ile çıkışının gerçekleştiren yapım, aynı başarısını eş zamanlı oyuncu sayısında da gösterdi.



Elden Ring, Steam'de 764 bin 835 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak oyuncu sayısına göre en popüler yapımlar listesinde birinci sıradan kendine yer buldu. Yapımın bu makale yazılırken eş zamanlı oyuncu sayısı 592 bin 856 seviyelerinde.



Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 ya da Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB ya da AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB



Elden Ring kaç GB?



Yukarıda görünen sistem gereksinimleri bilgisine göre oyun, 60 GB boş alan istiyor. Bilgisayarınızda 70-80 GB arası boşluk bırakmanız, sonradan oyuna dahil olacak ek içeriklerin depolanması açısından daha iyi olacaktır.



(Kaynak: shiftdelete.com)



