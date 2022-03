Elden Ring 1.03 yaması yayınlandı

Steam indirilenler listesini domine eden Elden Ring 1.03 güncellemesini yayınladı. Oyuncular tarafından merakla beklenen özellikler oyuna eklenmiş durumda. Güncelleme öncesinde haritada karşılaşılan herhangi bir NPC'nin adı, haritaya simge ekleme imkanı bulunmuyordu. 1.03 güncellemesiyle birlikte NPC kaydı, takibi ve birçok farklı yenilik oyuna eklenmiş durumda. İşte Elden Ring 1.03 yama notları:



Elden Ring 1.03 Yama Notları:

Eklenen Öğeler



NPC ile karşılaştığınızda haritaya bir simge ve bir NPC'nin adını kaydetme işlevi eklendi.

NPC Jar-Bairn eklendi.

NPC'ler için yeni görev aşamaları eklendi: Diallos/ Nepheli Loux/ Kenneth Haight/ Gatekeeper Gostoc.

Birden fazla durumda bazı çağrılabilir NPC'ler eklendi.

Mimic's Veil'i kullanırken oyuncunun taklit edebileceği nesnelerin desenlerinin sayısı arttırıldı.

Bazı açık alanlar için gece fon müziği eklendi.



Çözülen hatalar



Bazı boss savaşlarında çağrılan NPC'lerin hasar almasını engelleyen bir hata düzeltildi.

Boss savaşından sonra oyuncunun bazen eşya almasını engelleyen bir hata düzeltildi.

NPC'lerle konuşup, özel anahtar yapılandırmaları kullanılırken diyaloğun atlanmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Oyuncunun sürüş sırasında donmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Bazı silahlar için arcane'in yanlış ölçeklenmesine neden olan bir hata düzeltildi.

Oyuncunun 2'den fazla tılsım kesesi elde edemediği durumlarda, Twin Maiden Husks mağazasına tılsım kesesi eklendi.

Oyunun sonunda, kullanıcının haritadan Sites of Grace'e geçiş yapmasını engelleyen bir hata düzeltildi.

Ateş Devi ile yapılan savaştan sonra oyuncunun bir sonraki alana hareket etmesini engelleyen bir hata düzeltildi.

Güçlendirildikten sonra bazı silahların yanlış ölçeklenmesine neden olan bir hata düzeltildi.

Bazı silahların stat ölçeklemesini kullanmamasına neden olan bir hata düzeltildi.

Belirli durumlarda takılmalar düzeltildi.

Çevrimiçi oynarken çok oyunculu alan sınırını yanlış gösteren bir hata düzeltildi.

Oyuncunun Erdtree Greatshield'in silah becerisini, özel bir öğe ve büyü kombinasyonu kullanarak bir saldırıyı emmeden etkinleştirmesine izin veren bir hata düzeltildi.

Fire's Deadly Sin büyüsünün farklı bir etkiye sahip olmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Ash of War, Determination ve Royal Knight's Resolve ile ilgili hasar güçlendirmesinin bu beceriye sahip olmayan diğer silahlara da uygulanacağı bir hata düzeltildi.

Görünmezlik büyüsünün görsel efekti ayarlandı.

Bir önceki yamada yanlışlıkla elde edilen Ragged zırh seti oyundan silindi.

Bazı düşman NPC'lerin Furlcalling Finger Remedy'i düşürmesine neden olan bir hata düzeltildi.

Bazı durumlarda yanlış ses efektinin çalmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Bazı haritalarda görsel animasyonun ve hitbox'ların düzgün görüntülenmemesine neden olan bir hata düzeltildi.

Bazı düşmanlar için yanlış görsel ve davranışa neden olan sabit hatalar.

Bazı zırhlar için yanlış stat parametresine neden olan bir hata düzeltildi.

Metin düzeltmeleri.

Diğer performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri.



Denge Değişiklikleri



Bazı düşmanlar için Smithing Stone'un düşme oranı arttırıldı.

Bazı erken oyun dükkanlarına Smithing Stone eklendi.

Kalkanın etkinliği arttırıldı.

Kırılan eşyaların hasarı arttırıldı.

Şu eşyaların hasarı arttırıldı: Spark Aromatic/Poison Spraymist.

Şu eşyaların etki süresi arttırıldı: Uplifting Aromatic/ Ironjar Aromatic.

Aşağıdaki öğeleri kullanırken Torrent için artan HP iyileştirmesi: Rowa Raisin/ Sweet Raisin/ Frozen Raisin

FP tüketimi azaltıldı ve şu büyülerin hasarı artırıldı: Glintstone Cometshard/ Comet/ Night Comet

Şu büyülerin hasarı arttırıldı: Gravity Well/ Collapsing Stars/ Crystal Barrage

Aşağıdaki büyülerin FP tüketimi azaltıldı: Star Shower/ Rock Blaster/ Gavel of Haima/ Founding Rain of Stars/ Stars of Ruin/Greatblade Phalanx/Magic Downpour/ Loretta's Greatbow/ Loretta's Mastery/ Carian Greatsword/ Carian Piercer/ Shard Spiral

Yükseltilmiş mermi hızı ve Great Glintstone Shard menzili

Ash of War, Hoarfrost Stomp'un hasarı azaltıldı ve kullanım süresi artırıldı.

Artan Ash of War, Bloody Slash'ın kendi kendine verdiği hasar, hasarı biraz düşürürken ve kullanım süresini artırır.

Azaltılmış silah becerisi, Sword of Night and Flame'in hasarı.

Artan FP tüketimi ve Ash of War, Barricade Shield'in daha düşük süresi.

Ash of War, Prelate's Charge'ın FP tüketim zamanlaması değiştirildi.

Mimic Tear Ash eşyası kullanılırken çağrılan ruhun hasarını azalttı ve ruhun davranış şeklini değiştirdi.

Diğer düşman ve silah dengesi değişiklikleri



(Kaynak: esporlab.com)