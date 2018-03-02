Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda'u konuk etti. Son haftaların formda takımı Elazığspor, Ümraniyespor'umağlup ederek kaybetmeme serisini 7 maça çıkarttı.Bu galibiyetle play-off potasının içine giren Elazığspor'un gollerini 7. dakikada kendi kalesine Aaron Appindangoye, 51. dakikada Alpaslan Öztürk ve 89. dakikada penaltıdan Ioan Hora kaydetti.Elazığspor, bu galibiyetin ardından puanını 38'e çıkarttı ve 5. sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 44 puanla 2. sırada kaldı.Spor Toto 1. Ligi'nin 26. haftasında Ümraniyespor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. Elazığspor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.