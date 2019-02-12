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Elazığspor'da yeni teknik direktör belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik direktörlüğe Erhan Altın getirildi.

Kaynak: AA
Elazığspor'da yeni teknik direktör belli oldu
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12 Şubat 2019 22:19
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor, teknik direktör Erhan Altın ile anlaşma sağladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Altın ile kulüp tesislerinde yapılan son görüşmenin ardından sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Teknik direktör Altın'ın kulübe hayırlar getirmesi temennisinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Yeni teknik direktörümüz Erhan Altın'ın yardımcılıklarını Harun Özcan Çakmak, Saffet İşler, Necati Uzun (kaleci antrenörü), Muammer Sürmeli ve İlhan Aydın yapacaktır. Teknik direktörümüz Erhan Altın'a 'hoşgeldin' der, başarılar dileriz."

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