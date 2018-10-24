Elazığspor'da kulüp yönetimi istifa kararı aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da yönetimin, kulübün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntılardan dolayı istifa kararı aldığı bildirildi.Kulüp yönetimi adına yapılan açıklamada, yeni yönetimin göreve geldiği günden itibaren kulübü içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarmak adına elinden gelen tüm çabayı gösterdiği belirtildi.Bu çerçevede Elazığspor'un kamuoyunda ilk hafta sahaya bile çıkamayacağı konuşulurken, takımın formasının tescillenmesi, futbolcu ve kulüp lisanslarının çıkarılması gibi zorunlu işlemlerin kısa sürede gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi: