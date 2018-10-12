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Elazığspor'da isyan! Maaşı alamayan işçiler...

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden ve hem ekonomik, hem de sportif anlamda zor günler yaşayan Tetiş Yapı Elazığspor kulüp personeli, 14 ay alamaması dolayısıyla grev başlattı.

Kaynak: DHA
Elazığspor'da isyan! Maaşı alamayan işçiler...
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12 Ekim 2018 13:50
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden ve hem ekonomik, hem de sportif anlamda zor günler yaşayan Tetiş Yapı Elazığspor kulüp personeli, 14 aydan beri maaş alamadığı gerekçesiyle oturma eylemine başladı.

Ligde oynadıkları 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle 4 puan toplayabilen Elazığspor, 17'inci sırada yer alıyor. Sportif anlamında başarılı olamayan ve taraftarını üzen bordo-beyazlı kulüpte başlayan ekonomik sıkıntılar, kulüp personelini de olumsuz etkiledi.

Önceki yönetimler dönemi dahil 14 aylık maaşlarını alamayan ahçı, servis şoförü, muhasebeci ve güvenlik görevlilerinden oluşan kulüp personeli, Elazığspor Sosyal Tesisleri'nde bugün futbolculara kahvaltı hazırlamadı.

Tesislere dahi kendi imkanları ile gelen personel, 12 Ekim Cuma sabahı saatlerinde hiçbir işi yapmayarak tesislerde oturma eylemi yaptı. Herhangi bir açıklama yapmayan kulüp personeli, maaşlarını alıncaya kadar hiçbir iş yapmadan oturmaya devam edeceklerini söyledi.

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