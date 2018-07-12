Elazığspor'da istifa depremi! Başkan ve yöneticiler...

ekiplerindenkulüp başkanı, kulübün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntılardan dolayı yönetimle birlikte istifa ettiklerini söyledi.Yümlü, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, maddi sıkıntıları atlatmak adına daha önceden kendilerine verilen destek sözlerinin yerine getirilmediğini ifade etti.Bu nedenle Elazığspor'un zarar görmemesi için istifa kararı aldıklarını belirten Yümlü,dedi.Elazığspor'a zararları dokunmadığını, kulübe hüviyet kazandırmaya çalıştıklarını kaydeden Yümlü, şunları söyledi: