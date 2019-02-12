Elazığspor'da hedef Gençlerbirliği'nden 3 puan

Spor Toto 1'inci Lig 22'nci haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Tetiş Yapı Elazığspor, çalışmalarını sürdürüyor.Yardımcı antrenörler İlhan Aydın ve Muammer Sürmeli yönetimindeki çalışmalara tüm futbolcular katılırken, Dersim Şahan Kaynak ve Ahmet Burak Solakel yürüyüş yaptı. Antrenman öncesi açıklama yapan Elazığspor Yardımcı Antrenörü İlhan Aydın, "Biz öncelikle Balıkesir'e giderken puan ve puanlar için gitmiştik. Hedefimiz o doğrultudaydı. Maalesef son dakikalarda basit bir hatadan dolayı 2-1 mağlup duruma düşünce hücum bölgesini biraz daha zenginleştirmek adına biraz daha hücum organizasyonları yaptık. Fakat hücuma çıkarken top kayıpları maçın kaderini belirledi. Maalesef 90+2'de yediğimiz golle 3-1 mağlup olduk. Pazartesi gününden itibaren Gençlerbirliği maçına hazırlandık. İkinci idmanımıza devam ediyoruz. İnşallah cuma günü takımımızın 3 puan alması için elimizden ne geliyorsa o doğrultuda çalışıyoruz" dedi.Gençlerbirliği karşısına iyi bir takım çıkaracaklarını ifade eden Aydın, "Siz de biliyorsunuz bunlar hazırlık dönemi geçirmemiş arkadaşlarımız. Mesela Şahan diye bir arkadaşımız vardı, Malatyaspor'dan gelen. Tam hazır olduğu halde üst adalesinde bir yırtık oldu. Bu hafta kadroya alamadık. Yani bunun gibi futbolcu arkadaşlarımız var. Biz fazla yüklenmek de istemiyoruz. Yüklendiğimizde o arkadaşımızın sakatlığına neden olmamak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah sakatlığımız falan olmaz. Mevcut kadromuzla iyi bir on bir çıkartıp Gençlerbirliği maçından 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.Elazığspor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Erhan Altın'ın bundan sonraki süreçte takımdan sorumlu olduğunu ifade eden Aydın, "Yeni hocamızla akşam oturup konuşacağız. Artık kararı kendisi verecek. Bundan sonraki süreçte de artık nasıl bir Elazığspor izleriz onu da hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.