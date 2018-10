Elazığspor'da başkan ve yönetim istifasını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'un kulüp başkanı İrfan Yumakgil, göreve geldiklerinde kulübü içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan kurtarmak adına kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesini gerekçe göstererek yönetim kurulu olarak istifa ettiklerini açıkladı.Yumakgil, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ağustos ayındaki kongreyle kulübün maddi olarak çok kötü durumda olduğu bir dönemde göreve geldiklerini belirtti.Göreve geldiklerinde takımın sahaya çıkacak malzemesinin dahi olmadığını ifade eden Yumakgil, şunları söyledi:"Her şeyiyle borç batağında yüzen bir takımı kurtarmak ümidiyle kulübün başına geldik. Göreve gelmeden önce bize verilen sözler, vaatler, taşın altına elimizi hep beraber koyacağız temennileri... Maalesef bugüne kadar yüzde 99'u gerçekleşmedi. Gerçekleşmediğinden dolayı Elazığ halkına, Elazığspor camiasına, futbolculara ve kulüpte çalışan emekçi işçi kardeşlerimize daha fazla mahcup olmamak adına bu işe son verme ihtiyacı duyduk."Yumakgil, yönetim olarak daha önce de istifa etmeyi düşündüklerini ancak her defasında verilen sözler karşısında sıkıntıların aşılacağı temennisiyle sabırla kendilerine destek verilmesini beklediklerini aktararak, şöyle devam etti:"Elazığspor'un başına geçtiğimiz zaman büyük projelerimiz vardı. Bunları maalesef gerçekleştiremedik, gerekli desteği alamadık. Alamadığımızdan dolayı taraftarlar içten içe bize bilendiler ama bilmedikleri bir konu vardı. Elazığspor o günlerde maalesef kapanıyordu. Forma tescili bile yapılmamıştı, kamp giderleri bile ödenmemişti, her açıdan perişan bir haldeydi. Allah razı olsun yönetici arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar bu işleri buraya kadar getirdik. Ancak hep bugün, haftaya halledeceğiz, gelecek aya şu işi çözeceğiz temennileri maalesef havada kaldı."Yumakgil, kulübün borç batağından kurtulabilmesi için tek çözümün Elazığspor için düşünülen projelere bir an önce onay verilmesi olduğunu sözlerine ekledi.