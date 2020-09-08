Elazığspor'da 6'sı futbolcu 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Elazığspor, 6'sı futbolcu 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Elazığspor'da 6'sı futbolcu 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2020 15:22
TFF 2. Lig takımlarından Elazığspor, 6'sı futbolcu 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp çalışması yapan kafileye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan PCR testi sonucunda 6 futbolcu ile teknik heyetteki 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, klinik şikayeti olmayan 8 kişi için tedavi ve izolasyon süreci başlatılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için