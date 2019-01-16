  •  
    Ali Koç: "Biz anlaştık ancak o isim gitmiyor..."
  •  
    ..Ve G.Saray'a FLAŞ bir teklif daha var: SERVET!
  •  
    Polonya'dan G.Saray'a FLAŞ bir transfer cevabı
  •  
    Beşiktaş'ın son gözdesi transfer kararı duyurdu
  •  
    Fatih Terim de onayladı G.Saray'ın son sürprizi

Elazığspor'da 12 ayrılık

Elazığspor'da sözleşmesini fesheden oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: AA
Elazığspor'da 12 ayrılık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 23:55
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da Malili futbolcu Moussa Bagayoko'nun da alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Yönetimine kayyum atanan Elazığspor'da ayrılıklar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Elazığ ekibinde son olarak Malili futbolcu Moussa Bagayoko, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Böylece takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Tetiş Yapı Elazığspor'da daha önce yabancı futbolcular Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos'un yanı sıra Emre Öztürk, Fatih Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci, Mehmet Yiğit, Soner Şahin, Orhan Şam, Ali Fırat Okur, Ahmet Aras ve Adem Alkaşi, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüple yollarını ayırmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için