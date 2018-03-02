Elazığspor Ümraniyespor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

24.02.2018 15:30 MKE ANKARAGÜCÜ 4-0 GAZİANTEPSPOR

24.02.2018 15:30 BALIKESİRSPOR BALTOK 2-0 SAMSUNSPOR

25.02.2018 13:00 ÜMRANİYESPOR 1-0 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR

25.02.2018 13:00 GRANDMEDICAL MANİSASPOR 0-1 ESKİŞEHİRSPOR

25.02.2018 15:30 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 0-2 DENİZLİSPOR

25.02.2018 15:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1-1 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR

25.02.2018 18:00 ADANA DEMİRSPOR 2-1 İSTANBULSPOR A.Ş.

26.02.2018 18:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2-1 ADANASPOR A.Ş.

26.02.2018 18:00 ALTINORDU A.Ş. 1-5 BOLUSPOR



SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.



İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.





20.02.2018 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 0 BALIKESİRSPOR BALTOK20.02.2018 16:00 SAMSUNSPOR 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ20.02.2018 19:00 GAZİANTEPSPOR 0 - 1 ALTINORDU A.Ş.21.02.2018 16:00 DENİZLİSPOR 1-4 ÜMRANİYESPOR21.02.2018 16:00 ESKİŞEHİRSPOR 2-1 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ21.02.2018 19:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 2-1 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR21.02.2018 19:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 1-0 GRANDMEDICAL MANİSASPOR22.02.2018 16:00 BOLUSPOR 1-1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR22.02.2018 19:00 ADANASPOR A.Ş. 1-0 ADANA DEMİRSPOR