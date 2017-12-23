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Elazığspor, İstanbul'dan istediğini aldı

Elazığspor, sezonun flaş takımı İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral buldu.

Kaynak: Sporx.com
Elazığspor, İstanbul'dan istediğini aldı
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23 Aralık 2017 14:54
TFF 1.Lig'de 17. hafta maçında İstanbulspor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 2-1'li skorla Elazığspor oldu. Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Mertan Caner Öztürk ve 48. dakikada Andreas Tatos kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 74. dakikada Ali Dereli kaydetti.

Ligde geçen hafta Erzurumspor'a kaybeden Elazığspor, bu hafta İstanbulspor deplasmanında kritik bir galibiyet alarak puanını 23'e yükseltti. Sezonun flaş takımı İstanbulspor'un ise 4 haftalık yenilmezlik serisi bu hafta Elazığspor karşısında son buldu ve sarı-siyahlı takım ligde 23 puanda kaldı.

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