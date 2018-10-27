Elazığspor Hatayspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?





Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.



Ligde haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Denizlispor-Afjet Afyonspor: 3-0



Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-0



Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor: 0-0



Balıkesirspor Baltok-Boluspor: 0-1



Hatayspor-Osmanlıspor: 0-0



Kardemir Karabükspor-Altay: 0-4



İstanbulspor-Giresunspor: 3-1



Altınordu-Eskişehirspor: 2-0



Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 0-1



- Puan durumu







- Ligde 10. haftanın programı



26 Ekim Cuma:



19.00 Afjet Afyonspor 1-4 Gazişehir Gaziantep (Zafer)



19.00 Altay 1-4 Denizlispor (İzmir Atatürk)



27 Ekim Cumartesi:



13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor (Stat açıklanmadı)



16.00 Adanaspor-Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)



19.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)



28 Ekim Pazar:



13.30 Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)



13.30 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)



19.30 Osmanlıspor-Altınordu (Osmanlı)



Spor Toto 1. Lig'in 9. haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.Ligde haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:Denizlispor-Afjet Afyonspor: 3-0Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-0Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor: 0-0Balıkesirspor Baltok-Boluspor: 0-1Hatayspor-Osmanlıspor: 0-0Kardemir Karabükspor-Altay: 0-4İstanbulspor-Giresunspor: 3-1Altınordu-Eskişehirspor: 2-0Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 0-126 Ekim Cuma:19.00 Afjet Afyonspor 1-4 Gazişehir Gaziantep (Zafer)19.00 Altay 1-4 Denizlispor (İzmir Atatürk)27 Ekim Cumartesi:13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor (Stat açıklanmadı)16.00 Adanaspor-Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)19.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)28 Ekim Pazar:13.30 Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)13.30 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)19.30 Osmanlıspor-Altınordu (Osmanlı)

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