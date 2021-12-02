Elazığ, Prometey'den 40 sayı fark yedi!

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşı karşıya geldi.
Kamyanske kentindeki Slobozhansky Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-32 üstünlükle gitti.
Son 10 dakikaya 65-44 önde giren Prometey, sahadan da 92-52 galip ayrıldı.
D Grubu'nu 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada bitiren Elazığ İl Özel İdare, organizasyondan elendi.
Kamyanske kentindeki Slobozhansky Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-32 üstünlükle gitti.
Son 10 dakikaya 65-44 önde giren Prometey, sahadan da 92-52 galip ayrıldı.
D Grubu'nu 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada bitiren Elazığ İl Özel İdare, organizasyondan elendi.