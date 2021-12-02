Elazığ, Prometey'den 40 sayı fark yedi!

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Ukrayna temsilcisi Prometey'e 92-52 yenilerek turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Elazığ, Prometey'den 40 sayı fark yedi!
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02 Aralık 2021 23:21
Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşı karşıya geldi.

Kamyanske kentindeki Slobozhansky Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-32 üstünlükle gitti.

Son 10 dakikaya 65-44 önde giren Prometey, sahadan da 92-52 galip ayrıldı.

D Grubu'nu 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada bitiren Elazığ İl Özel İdare, organizasyondan elendi.

 


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