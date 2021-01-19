Elazığ İl Özel İdare, MBA Moskova'yı yendi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Rus ekibi MBA Moskova'yı 85-74 yendi.
Çekya'nın Brno kentinin ev sahipliği yaptığı grup maçı, Brno Spor Salonu'nda oynandı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 önde geçen Birevim Elazığ İl Özel İdare soyunma odasına da 45-38'lük üstünlükle gitti. Rus ekibi üçüncü çeyrek sonunda farkı 4 sayıya indirse de Birevim Elazığ İl Özel İdare salondan 11 sayı farkla 85-74 galip ayrıldı.
Çekya'nın Brno kentinin ev sahipliği yaptığı grup maçı, Brno Spor Salonu'nda oynandı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 önde geçen Birevim Elazığ İl Özel İdare soyunma odasına da 45-38'lük üstünlükle gitti. Rus ekibi üçüncü çeyrek sonunda farkı 4 sayıya indirse de Birevim Elazığ İl Özel İdare salondan 11 sayı farkla 85-74 galip ayrıldı.