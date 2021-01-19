Elazığ İl Özel İdare, MBA Moskova'yı yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Rus ekibi MBA Moskova'yı 85-74 mağlup etti.

Haber; AA
Abone Ol
Elazığ İl Özel İdare, MBA Moskova'yı yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2021 21:14
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Rus ekibi MBA Moskova'yı 85-74 yendi.

Çekya'nın Brno kentinin ev sahipliği yaptığı grup maçı, Brno Spor Salonu'nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 önde geçen Birevim Elazığ İl Özel İdare soyunma odasına da 45-38'lük üstünlükle gitti. Rus ekibi üçüncü çeyrek sonunda farkı 4 sayıya indirse de Birevim Elazığ İl Özel İdare salondan 11 sayı farkla 85-74 galip ayrıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için