Elazığ İl Özel İdare'den Avrupa'da zafer!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, UNI Gyor'u konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Elazığ İl Özel İdare'den Avrupa'da zafer!
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13 Ekim 2021 21:50
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Macaristan'ın UNI Gyor takımını 74-67 mağlup etti.
Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Nikola Perlic, Josip Mkulic (Hırvatistan), Xhelal Mumini (Kosova)

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 5, Morgan 19, Pulliam 19, Nisa Yalçın 2, Razheva 13, Brych 8, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 4

UNI Gyor: McDonald 27, Varga 4, Nagy 4, Weninger 10, Oroszova 7, Torok 6, Dombai 3, Markovic 6

1. Periyot: 28-23

Devre: 40-37

3. Periyot: 59-48


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