Elazığ'da 4 yılda spor yatırımlarıyla lisanslı sporcu sayısı 15 bine ulaştı

Elazığ'da 4 yılda yapılan modern spor tesisleriyle lisanslı sporcu sayısı 15 bine ulaştı.



Elazığ Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi, 10 ilçe ve 8 beldede futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, atıcılık, okçuluk, tekvando, karate, boks, güreş, bilardo, badminton, satranç, atletizm, dart gibi birçok branşta modern antrenman salonları ve spor tesisleri kuruldu, mevcut tesislerin modernizasyonu gerçekleştirildi.



Son 4 yıldaki tesisleşmeyle daha fazla branş ve sporcu kapasitesine erişen kentte, gençlerin spora yönlendirilmesiyle 2019 haziran ayında 5 bin 595 olan aktif lisanslı sporcu sayısı, bu yıl mart ayı itibarıyla 15 bin 580'e ulaştı.



Haftanın 7 günü seanslar halinde sabah ve akşam saatlerinde profesyonel eğitmenler eşliğinde tam kapasite antrenman yapan gençler, başarılı olmak için ter döküyor.



- "İlimizde 49 branşta hizmet veriyoruz"



Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığınca son 4 yılda kente yapılan 2,5 milyar lira yatırım sayesinde Elazığ'ın sporda istenilen seviyeye geldiğini belirtti.



Bu anlamda kent merkezinin yanı sıra 10 ilçe ve 8 beldeye futbol ve basketbol sahası ile tenis kortları kazandırdıklarını, spor salonsuz ilçe bırakmadıklarını, ayrıca mevcut tesislerin ise bakım ve modernizasyonunu gerçekleştirdiklerini aktaran Eren, şöyle konuştu:



"İl merkezimizde de özellikle antrenman salonları ihtiyacımız bir hayli fazlaydı. Amatör ve profesyonel futbol sahalarımız konusunda da hakikaten sıkıntı yaşıyorduk. Hizmete açılan Atatürk Stadyumu kompleksi ve yine içerisindeki antrenman salonlarıyla birlikte ilimizin amatör branşlarına ve profesyonel takımlarına hizmet ediyoruz. Burada yaklaşık 13 antrenman salonumuz var ve içerisinde bilardo, karate, tekvando, havalı silahlar, step aerobik, dart ve satranç salonumuz mevcut. Ahmet Aytar Spor Salonu'muzda da boks, judo, okçuluk, badminton ve takım sporları olan basketbol, voleybol ve hentbol gibi branşlara ev sahipliği yapıyoruz. Kente yeni kazandırdığımız eskrim ve halter branşı ile Sivrice Spor Kompleksi'nde su sporları ile ilgili farklı branşlara da bu sene başlayacağız. İlimizde 49 branşta hizmet veriyoruz, bu 49 branşın tamamında uzman eğitmen kadrosuyla çocuklarımız ve gençlerimiz şampiyon olmak için antrenman yapıyor."



- "Avrupa, dünya ve üniversite şampiyonları bu şehirden çıkmaya başladı"



Eren, yeni yapılan spor salonlarının milli takım antrenman salonlarını aratmayacak düzeyde konforlu bir şekilde dizayn edildiğini dile getirdi.



Kentte artan spor imkanları ile gençlerin spora olan ilgilerinin artmaya başladığına işaret eden Eren, "Spor kompleksi açısından bu kadar gelişirken bunun meyvelerini de almaya başladık. Olimpiyatlara sporcu verdik, Avrupa, dünya ve üniversite şampiyonları bu şehirden çıkmaya başladı ama en önemlisi biz bu kompleksler ile birlikte şu anda yeni fidanları toprağa veriyoruz. Bunlar büyüyüp meyve verecekler ve zamanı geldiğinde bu meyveleri toplayacağız." ifadelerini kullandı.



Elazığ'ın şu anda bir spor ve şampiyona şehri olma yolunda ilerlediğini bildiren Eren, yeni tesislerde milli takımları ağırladıklarını dile getirdi.



- "Farklı branşlarda spor salonlarımız dolu dolu"



Kentte yaklaşık 250 spor kulübünün bulunduğunu, bu kulüplerle birlikte 15 bin civarında aktif faal sporcunun olduğunu belirten Eren, kulüp ve sporcu sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.



Bakanlığın gençlere en iyi spor imkanlarını sunmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini aktaran Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Tüm velilerimize ve ailelere sesleniyorum, devlet eliyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin kapılarını çalsınlar, gelip desinler ki 'Biz çocuklarımıza buralarda spor yaptırmak istiyoruz'. Sporla birlikte çocuklarımızın sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunalım. Bu çocuklarımız yeni kazanımlar elde etsinler, onları masa başından ve elektronik ortamdan uzak tutalım. Sadece üniversite sınavına ya da liselere giriş sınavlarına çocuklarımızı hazırlamayalım. Çocuklarımız buralara gelsinler, sporlarını yapsınlar, zinde olsunlar. Farklı branşlarda spor salonlarımız dolu dolu. Spor salonlarımızda çocuklarımız antrenmanlarını konforlu bir ortamda ve uzman eğitmen kadrosu ile yapıyor."



- "Ailelerin ve sporcuların yoğun ilgisi var"



Tekvando antrenörü Abdullah Barış da kentte spora yönelik yatırımlarla diğer branşlarda olduğu gibi tekvandoya da ilginin arttığını belirtti.



Kent merkezinde 3 farklı noktada antrenman salonlarının olduğunu aktaran Barış, "500'ün üzerinde aktif sporcumuz şu an çalışmakta. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz her konuda sporcularımıza destek oluyor. Bunun da getirisi olarak ailelerin ve sporcuların yoğun ilgisi var." dedi.



Milli boksör Remziye Yenikan ise 4 sene önce boksa başladığını, son 4 yılda çok güzel imkanlara kavuştuklarını dile getirdi. Yenikan, "Devletimizin sunduğu imkanları çok en iyi şekilde kullanıyoruz. Devletimiz bize destek verdikçe boksta çok güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.



Basketbolcu Ecrin Naz Özdemir de 6 yıl önce başladığı basketbolda, imkanlarının geçmişe nazaran çok daha üst seviyede olduğunu aktardı.





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