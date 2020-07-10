Elanur Pat kaç yaşında, Elanur Pat kimdir, nereli?

Elanur Pat, RunalexX kullanıcı adıyla sosyal medyada tanınmış ve üne kavuşarak fenomen olmuştur. 30 Aralık 2000 doğumlu olan Elanur Pat 20 yaşındadır ve aslen Orduludur. Ünlü sosyal medya fenomeni Elanur Pat hakkında merak edilenler hayranları tarafından birbirine soruluyor.Elanur Pat'ın dijital mecrada çıkarttığı single albümü vardır. Tatlı mı cringe mi, Derdin Ne Senin Belamı İstiyorsun ve Bela şarkıları Elanur Pat'a aittir. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olan Pat Twitch yayınlarıyla adından söz ettirmişti.Oyun videoları yayınlarının ardından bir süre sonra gamerların bir arada yer aldığı evde de bulunan isimlerden biri olmuştu. Instagram'da 900 bin takipçisi bulunan Elanur son olarak Exatlon Challenge'da mücadele etti. "Bela" adlı şarkısıyla da müzik dünyasına giriş yapan Pat'ın Twitch ve Instagram'da binlerce takipçisi bulunuyor.İnternet oyunlarına karşı olan ilgisi erkek kardeşi sayesinde başlayan Elanur Pat, ilk olarak Counter Strike 1,6 ve GTA San Andreas oyunlarını oynadığını belirtmiştir. Oyunlara uzun bir ara vermesinin ardından sonra CS:GO oynamaya başlayarak konsol oyunlara olan ilgisini devam ettirmiştir.Halen Yalova Üniversitesinde Bilgisayar mühendisliği okuyan Elanur Pat, eğitim sırasında yayınlara başlamıştır. Yayınları gençler doğrulusunda çokça izlenince kendisini anlatan tek klip çekmeye karar vermiştir. Bu klipte Tatlı mı Cringe mi (Elanur –Bela) mottosunu kullanmıştır. Nişantaşı Üniversitesi'nde klip çekimi gerçekleşmiştir. Sonrasında klibin yönetmenliğini ise Onur Oğuz yapmıştır. Oldukça kaliteli bir klip olduğu görülmektedir. Tek klibin sonrasında yoğun bir şekilde beğenilmesi üzerine müzik yapımcıların dikkatini çekmiş durumda. Şimdiden klibi 400 bin izlenme sayısına ulaştır.Elanur Pat (Twitch yayıncı)Buse Plan (Youtube yayıncısı)Mia Fitz - Gözde (Twitch yayıncısı)Dilara Aydın (Instagram fenomeni)Barış Erdoğan (Youtube yayıncısı)Doğan Kabak (YouTube yayıncısı)Furkan Yaman (Youtube Yayıncısı)Mendebur Lemur (Hakan) (Youtube Yayıncısı)Dilan Ay (Youtube Yayıncısı)Yağmur Karabal ( Instagram Fenomeni)Öykü Berkan (Instagram Fenomeni)Aleyna Şen (Instagram Fenomeni)Ağır Sağlam ( Furkan Yaman - Youtuber)Bugraak (Buğra Youtube yayıncısı)Uras Benlioğlu (Youtube yayıncısı)Hayrettin (Youtube yayıncısı)