Elano ve Mondragon'dan kariyerlerinde yeni adım

Bir dönem Galatasaray'da oynadıkları futbolla taraftarın sevgilisi olan Faryd Mondragon ve Elano emeklilikleri sonrası futbolun içinde kalarak geliştirdikleri kariyerlerinde yeni görevlerine başladı.



Sarı kırmızılı takımın kalesini yıllarca koruyan Kolombiyalı file bekçisi Faryd Mondragon, geçmişte formasını giydiği Arjantin'in Independiente kulübüne Uluslararası İlişkiler Direktörü olarak geri döndü. Mondragon'un burada kulübün yurtdışı tanıtım ve organizasyonlarını üstlenerek Independiente'nin tanıtımına katkı sağlayacağı belirtildi.



Futbol sonrası kariyerine teknik direktör olarak devma eden Elano Blumer ise Brezilya Serie B takımlarından Figueirense'nin başına geçti.



