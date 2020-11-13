Elano, teknik direktörlük görevinden alındı

Brezilyalı Elano, Figueirense takımındaki teknik direktörlük görevinden alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Elano, teknik direktörlük görevinden alındı
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13 Kasım 2020 21:17
Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen Elano, Brezilya Serie B'de mücadele eden Figueirense'deki görevinden alındı.

39 yaşındaki Elano takımıyla 17 maça çıktı. Brezilyalı emekli futbolcu bu süreçte sadece 3 galibiyet alabildi.

Ağustos ayında görevi devralan Elano, 78 gün görevde kalabildi.

Figueirense, 21 maç sonunda topladığı 19 puanla 18. sırada yer alıyor. 20 takımlı Serie B'de son 4 sıradaki takımlar küme düşüyor.



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