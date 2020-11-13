Elano, teknik direktörlük görevinden alındı

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen Elano, Brezilya Serie B'de mücadele eden Figueirense'deki görevinden alındı.
39 yaşındaki Elano takımıyla 17 maça çıktı. Brezilyalı emekli futbolcu bu süreçte sadece 3 galibiyet alabildi.
Ağustos ayında görevi devralan Elano, 78 gün görevde kalabildi.
Figueirense, 21 maç sonunda topladığı 19 puanla 18. sırada yer alıyor. 20 takımlı Serie B'de son 4 sıradaki takımlar küme düşüyor.
39 yaşındaki Elano takımıyla 17 maça çıktı. Brezilyalı emekli futbolcu bu süreçte sadece 3 galibiyet alabildi.
Ağustos ayında görevi devralan Elano, 78 gün görevde kalabildi.
Figueirense, 21 maç sonunda topladığı 19 puanla 18. sırada yer alıyor. 20 takımlı Serie B'de son 4 sıradaki takımlar küme düşüyor.